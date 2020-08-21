この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【七飯】町大沼町のキャンプ場「ＢＥＹＯＮＤ ＶＩＬＬＡＧＥ（ビヤンド...
函館市社会福祉協議会（市社協）は９月１８日午前１０時から、花びしホテ...
函館新聞社は一般社団法人函館青年会議所と共催で、９月１９日に函館市内...
道は、１０月８日に函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダ...
道南を中心に活動するクラフト作家がものづくりの楽しさを発信する「函館...
函館市縄文文化交流センター（臼尻町５５１、黒川宣之館長）は、９月５日...
函館市福祉人材バンクは、９月１２日午前１０時からフォーポイントバイシ...
【北斗】市教委は、９月１３日から小学生を対象に行う「１日図書館司書体...
就職支援サービスを提供する「ジョブカフェ・ジョブサロン函館」（函館市...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は２９日午前１０時から、函館市総合福...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は、２７日午後１時半から、函館朗読紀行...
○…北斗市建友会（永井謙二会長）は１８日、創立４０周年を記念し、市に...
【木古内】新幹線木古内駅活用推進協議会（会長・鈴木慎也木古内町長）は...
テイクアウト専門店「へいちきん」（清水千明店長）が１９日、電車通沿い...
函館土地家屋調査士会（杉村久哉会長）は１９日、医療従事者の今後の活動...
【七飯】町大沼町のキャンプ場「ＢＥＹＯＮＤ ＶＩＬＬＡＧＥ（ビヤンド...
函館市社会福祉協議会（市社協）は９月１８日午前１０時から、花びしホテ...
函館市は、高校生に地元企業の魅力を知ってもらおうと昨年から行っている...
函館市は２０日、応援したい自治体に寄付ができる「ふるさと納税」制度に...
函館市は、４０～７４歳の国民健康保険加入者を対象に毎年６月から３月ま...