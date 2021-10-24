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○…「歌で元気！北海道歌まつりｉｎ函館」が２８日午後１時から、函館市...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は２８日午後６時半から、落語家の春風...
〇…函館中央署は１９日、同署前の道道赤川函館線沿いで「旗の波運動」を...
〇…七飯大沼国際観光コンベンション協会などは１４日、大沼トンネル付近...
〇…公益財団法人日本英語検定協会が実施する２０２１年度第２回英検（実...
○…アクティブシニア活躍支援セミナーが２２日午前１０時から、函館市亀...
〇…今年で３年目を迎えた限定酒「ましろ」が好評だ。春の...
〇…農林水産省は、国産野菜の需要を喚起するため「野菜を食べようプロジ...
〇…函館市若松町の商業施設、キラリス函館地階のチャレンジショップコー...
○…道教育大附属特別支援学校（青山真二校長、児童生徒５...
「庶民の声に耳を傾ける政治を」―。函館市白鳥町の居酒屋「やきとり大勝」...
【厚沢部】函館短大付設調理製菓専門学校の２年生が２０日、厚沢部町内の...
衆院選公示後初の週末を迎えた２３日、道８区（渡島、桧山管内）の２候補...
【名古屋】第６９回全日本吹奏楽コンクール（全日本吹奏楽連盟など主催）...
道は、今年度の道社会貢献賞（更生保護功労者）の受賞者を発表し、道南か...
お昼休みにテレビのニュースで最近見入ったのは熊本県の阿蘇山噴火である...
函館市老人クラブ連合会西部・中部方面地区協議会主催の今年度「健康福祉...
南茅部高校（藤井浩之校長）で１７日、オープンスクールが開かれた。近隣...
東京２０２０パラリンピックの車いすラグビーで銅メダルを獲得した日本代...
第一生命保険函館支社五稜郭営業オフィス（菅原さおりオフィス長）は１１...