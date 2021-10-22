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〇…函館中央署は１９日、同署前の道道赤川函館線沿いで「旗の波運動」を...
〇…七飯大沼国際観光コンベンション協会などは１４日、大沼トンネル付近...
〇…公益財団法人日本英語検定協会が実施する２０２１年度第２回英検（実...
○…アクティブシニア活躍支援セミナーが２２日午前１０時から、函館市亀...
〇…今年で３年目を迎えた限定酒「ましろ」が好評だ。春の...
〇…農林水産省は、国産野菜の需要を喚起するため「野菜を食べようプロジ...
〇…函館市若松町の商業施設、キラリス函館地階のチャレンジショップコー...
○…道教育大附属特別支援学校（青山真二校長、児童生徒５...
〇…函館市山の手２の陶芸教室「函館バウハウス工房」（佐藤留利子代表）...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、１１月１３日午...
ＳＰＣグローバル（東京）などが主催する日本最大級のヘアコンテスト「Ｓ...
【北斗】全国地域安全運動最終日の２０日、函館中央署と函館中央地区防犯...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２３日午...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は２８日午後６時半から、落語家の春風...
【乙部】今年度限りで閉校する栄浜小学校（安田善紀校長）の全校児童９人...
後志管内の北星学園余市高校の卒業生が、同校での体験談などを紹介する「...
日本画教室「一花（いちげ）の会」（安積（あさか）徹主宰）函館教室の水...
【北斗】２３日に名古屋国際会議場で開かれる全日本吹奏楽コンクール（全...
新型コロナウイルスの影響で北海道に発令された３度の緊急事態宣言。新規...
【七飯】函館地区トラック協会（藤山幸伸会長、会員２６０社）はこのほど...