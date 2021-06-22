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〇…音ヨガはこだて実行委員会は７月４日午後１時から、花びしホテル（函...
○…函館市環境部は、地球温暖化対策のシンボルとして導入した電気自動車...
〇…道は、防災の日の９月１日に実施する「北海道シェイクアウト」の参加...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、７月２７日午後１時から開講す...
○…函館在住の講釈師、荒到夢形さん＝写真＝が毎月高座を...
○…函館東ロータリークラブ（佐藤真一会長）は１５日、函館市にドウダン...
○…函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一...
○…マシュマロ朗読研究会「綾」（弦木恵美子代表）は１２日、函館市中央...
〇…北斗市桜岱の市火葬場につながる道路沿いの約１００メ...
○…函館市亀田交流プラザで１０日、救急法の講習が開かれた。６０歳以上...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、７月１６日午後１時半から市総合福祉...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２７日午後１時半から、第...
〇…函館市山の手２の陶芸教室「函館バウハウス工房」（佐藤留利子代表）...
【七飯】町教委や町内の教育関係機関は２１日、７月７日の七夕に各家庭や...
函館市教委は１８日付で、市内小中学校などの修学旅行や宿泊研修について...
北海道に発令されていた新型コロナウイルス緊急事態宣言が解除となった２...
函館市は２１日、今後の新型コロナウイルスワクチンの接種について、７月...
東京五輪の観客について、大会組織委員会や国際オリンピック委員会（ＩＯ...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連たそがれ野球...