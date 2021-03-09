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○…保険業大手のＡＩＧジャパン・ホールディングス（ＨＤ）は、全国でラ...
○…函館市住宅都市施設公社は、２０２１年度「癒しの花事業」の参加施設...
〇…渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は２０日午後１時から...
○…札幌在住のベビー・キッズカメラマン、加藤ゆかさんによる「桜ＰＨＯ...
〇…第一生命保険函館支社五稜郭営業オフィス（本町、菅原さおりオフィス...
〇…東日本大震災から１０年を迎える１１日を前に、函館西...
〇…パチンコ店「ダイナム上磯店」（北斗市七重浜７）は１日、北斗市社会...
○…不登校や発達障害など子どもに関する悩みを共有する「ホッと親サロン...
○…日本航空（ＪＡＬ）函館支店と北海道大沼国際交流協会は２５日、森町...
○…ななえの食を考える会（田中いずみ代表）は３月４日午前１０時から、...
函館市文化・スポーツ振興財団は７日、市民会館大ホールでスタインウェイ...
■函館市松川町、会社員、野寺正樹さん（６７） 所用で銀行内にいる時...
函館市文化・スポーツ振興財団は６日、市芸術ホールで朗読ワークショップ...
ＮＰＯ法人函館エコロジークラブが運営する函館市熱帯植物園（湯川町３）...
日本航空（ＪＡＬ）函館支店は、函館空港１階ＪＡＬカウンター前に、東日...
函館市教委は８日、市立博物館郷土資料館（旧金森洋品館＝末広町１９）の...
自然災害の発生に備え、ボランティア団体やＮＰＯ法人などの活動を支える...
Ｑ 先日、法務局から登記所備付地図作成作業の案内文書が届きました。私...
【札幌】道の鈴木直道知事は８日、札幌医大病院で同日から始まった医療従...
函館こども劇場（和泉佳代子運営委員長）は、１２日午後６時半から函館市...