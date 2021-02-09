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〇…ワンコインで本格的なラーメンを提供する「嗚呼！ラー...
○…気象情報会社のウェザーニューズは４日、今年２回目のサクラ開花予想...
〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ、函館市元町）は、新型コロナウイル...
〇…函館市住宅都市施設公社は、新年度の「函館山自然観察ボランティア研...
〇…農林水産省は、国産の有機食品の需要を喚起するため、...
〇…道は１～１４日、道内の飲食店１０３店舗が参加し「エゾシカウイーク...
○…道は２月１０日、国連が提唱する持続可能な開発目標「...
〇…道は２月２６日、ベトナム経済人材交流会をオンラインで開催する。ベ...
七飯町花卉（かき）生産出荷組合（粟田修一組合長）は８日、「フラワーバ...
函館市は８日、旧ロシア領事館（船見町）の売却先を選定する最終プレゼン...
１～７日の函館市内の新型コロナ感染者数は３９人と、前週（１月２５～３...
新型コロナウイルス禍で食費を切り詰めながら生活するひとり親世帯を支援...
北方領土の日（２月７日）の特別啓発期間（１月２１日―２月２０日）に合...
札幌の市民団体「シベリア抑留体験を語る会札幌」（建部奈津子会長）は抑...
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陸上競技の男子走り幅跳びで２０１９年全国高校総体（インターハイ）３位...