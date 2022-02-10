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◇北斗市 （１４日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯...
◇鹿部町 （９日）▽冬の町民ニコニコ健診（本別中央会館／前９時） ...
◇北斗市（９日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半）...
◇北斗市（４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（４日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半）...
◇北斗市（１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２日）...
◇北斗市（１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （２日...
◇北斗市（２８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（２８日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（２５日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
函館市内および近郊で活動する社会人の劇団「芝居組『虎』」は１３日、函...
◇北斗市 （１４日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯...
◇木古内町 （１２日）▽町国保病院土曜開院日（内科／前８時半） （...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【内科・小児科】中川内科...
函館商業高校（古室信行校長）会計ビジネス科３年の橘雅さん（１８）が、...
辻製菓専門学校の講師からフルーツタルトづくりのテクニックを学ぶ函館大...
日本新聞協会主催の第５回ＮＩＥ教育フォーラム「主権者教育のこれからと...
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