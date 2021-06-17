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◇北斗市 （１８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇七飯町 （１７日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （...
◇北斗市 （１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総...
◇森町 （１１日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時）▽歯科...
◇北斗市 （１１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇北斗市 （９日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
◇北斗市 （８日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （９...
◇北斗市 （４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町 （４日）▽３カ月・６カ月児健診（保健センター／後０時半） ...
◇北斗市 （１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２日...
【厚沢部】農に生きる推進協議会（外崎明会長）は８月３日午後１時半から...
函館市は１７日、２１日午前９時から受け付ける６５歳以上の高齢者を対象...
◇森町 （１８日）▽子育て教室（はいはい教室）（保健センター／前１０...
◇北斗市 （１８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
【厚沢部】第２回町議会定例会は１７日、本会議を続行。道の駅の商業施設...
【松前】町議会第２回定例会は１７日、本会議を続行。町営住宅整備長寿命...
【木古内】第２回町議会定例会が１７日開会し、一般質問に２氏が登壇した...
ロシア極東大函館校で１４日、ロシアの生活や歴史、文化を学ぶ今年度の「...
地元の食材を使い地元生産者をもてなす料理の仕上げに集中する学生（函館...