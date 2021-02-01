この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇北斗市（２日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （４日）...
◇北斗市（２９日）▽いちごちゃんひろば 節分製作（であえーる新函館北...
◇森町（２９日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（２７日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２７日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
◇北斗市（２２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（１９日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（１９日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２０...
◇七飯町（１６日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（大中山コモン／...
◇北斗市 （１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽いちごちゃんひ...
道は１日、渡島管内に居住する１人（年代、性別、職業非公表）が新型コロ...
津軽海峡フェリーは１日、海上荒天のため、２日午前７時大間発函館行きの...
日本航空（ＪＡＬ）は１日、奥尻空港の荒天の影響で函館―奥尻間の１往復...
【木古内】第１回町議会臨時会が１日開かれた。新型コロナウイルスワクチ...
【福島】福島商業高校（生徒３４人、天野慎也校長）は１月２５日、今年卒...
【七飯】町と町教委は、新年度から雇用する会計年度任用職員を募集してい...
◇北斗市（２日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （４日）...
◇北斗市（２日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （３日...