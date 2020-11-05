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◇北斗市（６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（５日）▽人権悩みごと相談・行政相談（総合分庁舎／前９時半）...
◇北斗市（５日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時）...
◇北斗市（３０日）▽いちごちゃんひろば ハロウィン製作（であえーる新...
◇木古内町（１１月２日）▽町国保病院診察日（泌尿器科／正午） ◇知内...
◇北斗市（２８日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２８日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
◇七飯町（２３日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（保健センター／...
◇北斗市（２３日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（２０日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
【知内】町シニアドライバーズクラブ（加藤義喜会長）は２９日、中央公民...
市立函館保健所は５日、函館市内で７０代女性、年代非公表の女性、１０歳...
函館市民生委員連合会家庭児童福祉部会（若林憲章部会長）は１０月３０日...
ハートランドフェリーは５日、低気圧による荒天の影響で、奥尻発江差行き...
◇北斗市（６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇七飯町（６日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（大沼...
【厚沢部】館小学校（松村浩良校長、全校児童３４人）は１０月３０日、同...
函館市昭和２の幼稚園「ヒーローズインターナショナルスクール昭和校」に...
道教委は１０月３０日、今年度の放課後活動推進協議会（道南会場）を渡島...