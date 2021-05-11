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◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽７日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽３０日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２３日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１６日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽９日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２日＝...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
戊辰戦争最後の戦いとなった箱館戦争（１８６８～６９年）の戦没者をしの...
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