この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
フィッシュランド函館西桔梗店の元スタッフが８日、函館近郊で今シーズン...
矢田釣具店・道南釣り情報 ...
▽札苅沖周辺が好調（９日） プレジャーボートの客からの情報。台風の影...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連客が４日、自身のプレジャーボートで...
矢田釣具店・道南釣り情報...
函館近郊のサケが本格化し、戸井漁港や森の海岸、日本海の上ノ国や熊石海...
函館近郊でアオリイカが釣れているとの情報をもとに、フィッシュランド函...
知内沖ではボートヒラメが好調。フィッシュランド函館西桔梗店の常連は、...
矢田釣具店・道南釣り情報...
フィッシュランド登別店の常連が９月２３日、登別近郊ポイントでアキアジ...
日本航空（ＪＡＬ）は１４日、使用機材のプロペラの除氷装置に不具合が発...
【七飯】今月の「不正軽油防止強化月間」に合わせ、渡島総合振興局と桧山...
【木古内】町教委はこのほど、中央公民館図書室で図書館ボランティアを実...
【旭川】旭川市は１４日、市内の５０代女性が新型コロナウイルスに感染し...
函館大妻高校（池田延己校長）の食物健康科では、調理師を目指す生徒に生...
函館港や鹿部港、椴法華港など道南一帯の広範囲でサバが釣れており、４０...
フィッシュランド函館西桔梗店の元スタッフが８日、函館近郊で今シーズン...