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「地域の歴史や文化、産業、地理、人々の暮らしなど、その魅力を観光客や...
「夏の甲子園」は例年、灼熱のグラウンドに耐えながら選手たちが勝利を目...
ガソリン価格の高騰が続いている。地域によって差はあるが、全国的にはレ...
立秋（７日）の函館は函館地方気象台の観測史上最高の３３・９度を記録し...
北海道日本ハムファイターズの中田翔選手が４日にオーシャンスタジアムで...
ここ１、２年はコロナ禍によって搭乗の機会がずいぶんと減ってしまったが...
人事院が１０日、国家公務員の２０２１年度のボーナス（期末・勤勉手当）...
「この時期の開催は本当にアスリートファーストなのか」。連日、日本選手...
お盆期間が始まる。例年だと、帰省や観光で交通機関は混雑し、観光地はに...
東京五輪が終わった。実質１９日間、史上最多３３９種目が行われ、日本は...
函館けいりんの「函館新聞・オッズパーク杯争奪戦（ＦⅡ）」最終日が２０...
函館軟野連あさ野球...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、藤島克己学院長）は、９月５日...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１７日、函館朝市ミニ水族館（...
７月２２日から８月８日までの土、日、祝日に、計８日間にわたりはこだて...
「道南では醸造用ブドウの産地化に向けた動きが活発で、国内外から大きな...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は２２日午前１０時半...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で今季の運行が延期されていた、明治時...
函館市内で活動する美術グループＫＡＮＮＡ（カンナ、笠間昭三代表）は、...
函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）と函館市は、９月９...