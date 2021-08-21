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【北斗】お盆を古里などで過ごす人たちの帰省シーズンが１３日始まった。...
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津軽海峡フェリー（函館市港町３）は９月１日から、「北海道・北東北の縄...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録を記念し就航する日本航空（Ｊ...
日本航空（ＪＡＬ）と全日空（ＡＮＡ）は新型コロナウイルスの影響による...
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全日空（ＡＮＡ）函館空港所（畑雅彦所長）は２日、例年「函館港まつり」...
道運輸局函館運輸支局は２０日、函館地方自動車整備事業協同組合教育セン...
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函館けいりんの「函館新聞・オッズパーク杯争奪戦（ＦⅡ）」最終日が２０...
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はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１７日、函館朝市ミニ水族館（...
７月２２日から８月８日までの土、日、祝日に、計８日間にわたりはこだて...
「道南では醸造用ブドウの産地化に向けた動きが活発で、国内外から大きな...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は２２日午前１０時半...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で今季の運行が延期されていた、明治時...
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函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）と函館市は、９月９...