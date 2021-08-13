この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
日本航空（ＪＡＬ）、ＡＩＲＤＯ（エア・ドゥ）は、新型コロナウイルスの...
津軽海峡フェリー（函館市港町３）は９月１日から、「北海道・北東北の縄...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録を記念し就航する日本航空（Ｊ...
日本航空（ＪＡＬ）と全日空（ＡＮＡ）は新型コロナウイルスの影響による...
ＪＲ東日本などは、アテンダントの新型コロナウイルス感染を受け、営業を...
全日空（ＡＮＡ）函館空港所（畑雅彦所長）は２日、例年「函館港まつり」...
道運輸局函館運輸支局は２０日、函館地方自動車整備事業協同組合教育セン...
函館圏域で販売されている土産品の表示や過大包装などを調べる「第５０回...
日本航空（ＪＡＬ）グループは、「北海道・北東北の縄文遺跡群」のユネス...
【北斗】旅行代理店のツーリスト道南（市谷好４）は、北海道縦貫自動車道...
【北斗】お盆を古里などで過ごす人たちの帰省シーズンが１３日始まった。...
【森】北海道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２４日午後６...
【森】町姫川の製材業「ハルキ」（春木真一社長）はこのほど、「道南杉ハ...
【乙部】町内や全国各地の乙部町出身者に向けて、町内の有志一同が１４日...
市立函館保健所は１３日、函館市内で新たに１３人が新型コロナウイルスに...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは１３日、新たに４５４人が新型コロ...
【江差】エゾジカとヒグマの適正な管理や農林業被害防止などに向けて関係...
１６日に福井県で開幕する高校総体（インターハイ）ハンドボールの男子に...