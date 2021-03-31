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函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は３０日、２月の渡島・桧山管内の雇...
函館税関がまとめた１月の道外国貿易概況によると、輸出額は船舶や石油製...
◇第４０２回珠算検定試験合格者（全国珠算教育連盟主催、３月２０日、函...
函館市内の塗装工事会社１０社でつくる南北海道塗装工業協同組合（平野雅...
センチュリーマリーナ函館（函館市大手町、浅野清貴総支配人）は１０日か...
公益財団法人ニッセイ緑の財団（東京）は、新型コロナウイルス対策として...
函館どつく（函館市弁天町、関川義紀社長）は新型コロナウイルスの影響に...
函館商工会議所で１４日に開かれた第１３１回段位認定試験（日本珠算連盟...
ガソリンスタンドなどを運営する池見石油店（函館市西桔梗町、石塚大社長...
道は今月末まで、潜在人材掘り起こし推進事業を函館市で行っている。子育...
【北斗】２６日に東京で行われた全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテ...
新型コロナウイルスワクチンの接種時期について、函館市は、６５歳以上の...
国の２０２１年度予算が成立したのを受けて、函館開発建設部は３０日、管...
杉崎福祉財団（函館市港町１、上出眞也理事長）は３０日、児童の健全な育...
函館市企業局経営懇話会（三浦汀介会長）の今年度２回目の会合が２５日、...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２７日、函館市地域交流まちづくりセ...
卓球の第１３回北日本オープンニッタク杯（卓球ハウスファミリー主催）が...
【北斗】北斗市内の運動公園（押上）では、春休みを利用した陸上や野球な...
法務省人事（３１日、関係分） 退職...
高校バスケットボールのアリーナ強化練習会（バスケットボール指導者有志...