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第一生命保険函館支社（松永啓支社長）は、食害虫「コスカシバ」による五...
第一生命保険五稜郭営業オフィス（菅原さおりオフィス長）はこのほど、保...
函館商工信用組合（函館市千歳町、山本富靖理事長）は２３日、２０２１年...
道南うみ街信用金庫（本店・江差町、藤谷直久理事長）の第７８回通常総代...
【森】渡島信用金庫（伊藤新吉理事長）は２２日、２０２０年度決算を発表...
信販大手のジャックス（東京）は１７日、函館市の子育て支援に役立ててほ...
全国でオフィスビルやマンション管理を展開する「リオ・コンサルティング...
【森】渡島信用金庫（伊藤新吉理事長）は２４日、創業１１０周年を記念し...
第一生命函館支社美原営業オフィスは２５日、ポールスターショッピングセ...
江差町は３０日午前１１時から、サツドラ函館日の出店（函館市日乃出町１...
道信用保証協会（札幌）は、今年４～９月の信用保証の実績をまとめた。前...
◇北斗市（２７日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２７日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
渡島保健所は２５日、管内の７０代女性１人が腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ...
【札幌】札幌市は２５日、同市内で１人が新型コロナウイルスに感染したと...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
【北斗】函館中央署はこのほど、電子マネーカードを購入させる手口の詐欺...
触覚の不思議 触覚は最も早く発生する感覚です。妊娠８、９週には、すで...