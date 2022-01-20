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独立行政法人中小企業基盤整備機構（東京）は全国の中小企業を対象に、昨...
函館青年会議所は８日、函館市民会館で新年式典を開いた。会員や来賓約１...
函館市の美原商店街振興組合（山本大樹理事長、加盟８０社）は、対象店舗...
函館市の戸井、恵山、椴法華、南茅部地区の小売店などでつくる函館東商工...
海外との貿易取引を取り仕切る重要な機関である「税関」が明治５（１８７...
新型コロナウイルス禍２年目となった２０２１年がまもなく終わりを迎える...
日本政策金融公庫函館支店（豊川町、千田大貴支店長）はこのほど、新型コ...
日本珠算連盟函館支部（竹内正幸支部長）は１２日、第２９回日本珠算連盟...
内外情勢調査会函館支部の１２月懇談会が１４日、ホテル函館ロイヤルで開...
【北斗】石油設備管理、輸送などを手がける北斗興業（市七重浜６、高田宏...
弁当や総菜、パンなど優れた商品を表彰する「お弁当・お惣菜大賞２０２２...
２０２２年度の道内公立高校入試の出願受け付けが１９日、始まった。函館...
深駒町会（中里勝平会長）は１６日、同町会館で子ども餅つき大会を開いた...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は３０日、オンラインセミナー「伝える...
バドミントンの第３７回函館地区一般クラブ対抗大会（函館地区バドミント...
プラスチック製のスティックと穴の開いたボールを使用して得点を競う室内...
函館市消防本部は、２１日午前０時から同５時までの間、固定電話からの１...
函館市は、経済的に困窮する家庭の小中学生が受けられる就学援助（新入学...
函館商工会議所（久保俊幸会頭）では、新幹線沿線地域間の連携強化を進め...
函館市内の新型コロナウイルス感染者数は１９日（発表分）も４６人と、２...