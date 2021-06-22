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丸井今井函館店（本町）は１８日、２０日で新型コロナウイルスの緊急事態...
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函館市教委は１８日付で、市内小中学校などの修学旅行や宿泊研修について...
北海道に発令されていた新型コロナウイルス緊急事態宣言が解除となった２...
函館市は２１日、今後の新型コロナウイルスワクチンの接種について、７月...
東京五輪の観客について、大会組織委員会や国際オリンピック委員会（ＩＯ...
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