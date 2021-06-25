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函館軟野連たそがれ野球...
函館軟野連あさ野球...
北海道日本ハムファイターズは２３日、東京五輪開催のためプロ野球公式戦...
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軟式野球の天皇賜杯第７６回全日本大会函館支部大会（函館軟式野球連盟主...
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【旭川】高体連全道大会のバレーボールは２４日、旭川市の道北アークス大...
ＪＲ北海道は２３日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業を中止...
市立函館博物館（青柳町、函館公園内）は２６日から、今年度の企画展「大...
【知内】福島県内の銃砲店で今月、従業員が少年に頭などを刺される殺人未...
〇…ともしびを並べ、電気や石油のない時代に生きた先人の労苦に思いをは...
【北斗】渡島中体連のサッカーは２４日、北斗市運動公園フットボール場で...
１９９２年ＪＲ北海道入社。函館での勤務は入社直後の支社実習以来２９年...
函館商工信用組合（函館市千歳町、山本富靖理事長）は２３日、２０２１年...
函館市在住の写真愛好家、岩井優幸さん（４４）が２６日から、喫茶店「テ...