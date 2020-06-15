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道高野連は１２日、今夏の第１０２回全国高校野球選手権大会とその出場権...
【知内】新型コロナウイルス感染拡大の影響で自粛していた中、各高校の部...
夏の高校野球選手権に代わる道高野連独自の大会開催を受け、統廃合で来年...
【札幌】新型コロナウイルス感染拡大の影響で、今夏の第１０２回全国高校...
新型コロナウイルスの感染拡大で練習を自粛していた函館大野球部が３０日...
北海道学生野球連盟は２２日、新型コロナウイルス感染拡大を受けて６月２...
日本高野連は２０日、８月に開催される予定だった夏の甲子園「第１０２回...
北海道高校野球連盟は１７日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、５月...
函館軟式野球連盟は１４日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、５月２...
ラ・サール高硬式野球部は同中野球部の清水昌明監督（６２）を新監督に迎...
函館市内の公共施設や民間施設を夜間開放する「はこだてカルチャーナイト...
【厚沢部】第２回町議会定例会が１５日開会し、会期を１７日までの３日間...
【奥尻】奥尻高野球部は、夏の全国高校野球選手権大会とその出場権を懸け...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（新関一夫委員長）は１５日、本会議で...
◇北斗市（１６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１７日...
◇北斗市（１７日）▽赤ちゃん相談（保健センター／前１０時） ◇七飯町...
【知内】町が２０２２年４月に開園を目指す認定子ども園の保護者説明会が...
日本航空（ＪＡＬ）は１５日、奥尻空港の悪天候のため、函館―奥尻間１往...