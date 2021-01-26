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裁判なし「筆界特定制度」 Ｑ 隣地の所有者が頼んだ測量会社から示さ...
■Ｈ５系模型包む電飾 ＪＲ長万部駅前 ＪＲ長万部駅前を照らすイルミネ...
■木古内町、会社員 津山睦さん（３８） 当時は東京にいました。震災...
すっかり寒くなり、２０２１年も始まり１カ月が経とうとしています。２０...
月に１度、食卓美学講座を開いている。この１年は周囲の感染状況をみて休...
■北斗市、団体職員、平野愛奈さん（２２） 当時、私は中学２年生で、...
★函館感染者、過去最多３０人確認、累計は３００人超（１７日） 市立函...
【北斗】北斗市議会の議会改革推進特別委員会（白戸昭司委員長）は昨年３...
２０１１年３月１２日の福島第一原発の爆発から１０年。宍戸慈さんは当時...
道教委は２６日、２０２１年度公立高校入試の当初出願状況（２２日正午現...
道警は２６日、函館西署の２０代男性警察官が新型コロナウイルスに感染し...
【北斗】渡島廃棄物処理広域連合議会の第１回定例会が２６日、ごみ焼却施...
松前町（３１日） 退職（健康推進課...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
函館市病院局は２６日、市立函館病院で医療従事者２人（ともに年代・性別...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は２６日、新たな新型コロナウイルス感染...