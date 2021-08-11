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道南の４７市町・森林組合・林産業事業体で構成し、森林認証制度の普及に...
函館がブリの一大産地であることを知らない一般消費者が半数以上に上るこ...
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渡島総合振興局と桧山振興局は２１日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
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テニスの第２７回遠藤杯夏季道南ジュニア大会（函館テニス協...
函館市の新型コロナウイルスの新規感染者数は、７月３０～８月５日の週は...
貸切電車に乗って夏休みの思い出を作ってもらおうと、函館市企業局交通部...
お盆期間が始まる。例年だと、帰省や観光で交通機関は混雑し、観光地はに...
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統合により来春で閉校となる函館石崎小学校（坂井顕也校長）で１０日、「...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１０日、はこだてみらい館（若...
社会福祉法人侑愛会函館青年寮通所部と新生園が、６月に函館市芸術ホール...