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【北斗】北斗市向野の谷観光農場（谷文貴代表）でサクランボ狩りが始まり...
【乙部、厚沢部】桧山管内の農作物の生育状況などを把握するため、桧山振...
渡島総合振興局と桧山振興局は６日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
【厚沢部】町富栄の庄山農園（庄山謙一代表）は３、４の両日、今年度初の...
ＪＡ函館市亀田（柴谷廣道組合長）の農産物直売所「ファーマーズ・マーケ...
道総研さけます・内水面水試（恵庭市）が公表した今年の道内の秋サケ来遊...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での６月の生鮮スルメイ...
【七飯】道内１位の生産量を誇るカーネーションの出荷が、ＪＡ新はこだて...
日本一のコンブ産地・函館市南茅部地区で養殖マコンブの水揚げが始まり、...
函館空襲を記録する会（浅利政俊代表）は１４日、称名寺（船見町、河本悠...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
【江差】町は、町内の農水産物の消費拡大を目的とした「産直マルシェ軽ト...
【森】町上台町の老人クラブ「Ｙｏｕ愛クラブ」（深川節雄会長、会員３１...
【札幌】道と札幌市は１４日、同市内で新たに７人が新型コロナウイルスに...
【木古内】町出身の遠藤郷二さん（５５）、真紀子さん（５５）夫妻が４月...
【七飯】少年野球の全日本学童軟式野球マクドナルド・トーナメント函館支...
【北斗】北斗市商工会青年部（澤田導俊部長）はこのほど、乾燥ラーメン「...