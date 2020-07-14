函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • ７月プレゼント
    映画鑑賞券
  • 特集
    コロナ禍に思う
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    一次産業

    日照不足の影響なし　１日現在作況

    [ 一次産業 ]

    　渡島総合振興局と桧山振興局は６日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...

    日照不足の影響なし　１日現在作況
    一次産業 記事一覧へ

    最新記事

    健康ガイド７月１５日～２１日

    [ 健康ガイド ]

    　◆老人福祉センター健康相談　▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...

    健康ガイド７月１５日～２１日
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    活動を次世代に　函館空襲を記録する会が慰霊祭

    活動を次世代に　函館空襲を記録する会が慰霊祭

    函本だより／石川町で不審者

    函本だより／石川町で不審者

    クマ出没情報（北斗）

    クマ出没情報（北斗）

    健康ガイド７月１５日～２１日

    健康ガイド７月１５日～２１日

    江差で地元農水産品集めた軽トラ市初開催

    江差で地元農水産品集めた軽トラ市初開催

    老健に手作りマスク１６０枚寄贈　森町上台町Ｙｏｕ愛クラブ

    老健に手作りマスク１６０枚寄贈　森町上台町Ｙｏｕ愛クラブ

    【速報】札幌で７人、東京在住の１人が感染

    【速報】札幌で７人、東京在住の１人が感染

    現代の北前船を　木古内出身の夫婦が石川県で起業

    現代の北前船を　木古内出身の夫婦が石川県で起業

    木古内、七小、上磯有川が決勝Ｔへ　マクドナルド少年野球

    木古内、七小、上磯有川が決勝Ｔへ　マクドナルド少年野球

    北寄だし醬油ラーメン販売　北斗商工会青年部

    北寄だし醬油ラーメン販売　北斗商工会青年部

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    7月14日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    イベントカレンダー

    2020年7月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク