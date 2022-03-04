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函館市議会は３日の第１回定例会の本会議で、「ロシアによるウクライナ侵...
道選挙管理委員会は４日付の道公報で、２０２１年７月１日～同１２月３１...
【七飯】第１回町議会定例会は３日、一般質問を続行。新型コロナウイルス...
紺谷氏 ２０３０年度の温室効果ガス４６％削減に向け再生可能エネルギー...
函館市議会定例会は３日、代表質問を続行し、１人が登壇した。工藤寿樹市...
函館市議会第１回定例会は２日、各会派の代表質問が始まった。工藤寿樹市...
函館市は、新型コロナウイルス感染による小学校の学校閉鎖や学級閉鎖によ...
遠山俊一氏（市政クラブ） 後継者不在などで農業者数が減少傾向だが、担...
【森】岡嶋康輔町長は２日の森町議会３月会議に先立って開かれた全員協議...
【七飯、森】七飯、森の両町にあるＪＲ北海道函館本線・砂原線の無人駅５...
「コロナ対策を最優先にしながら、新年度に明るく希望が持てるような予算...
昔も今も、野球の華はホームラン。各プロ球団には主砲級の活躍を期待され...
集まった人たち同士で会話を楽しむ傾聴カフェ「お話聴きますカフェ」が５...
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ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けて、市民団体「レッドアクショ...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１５日午後６時半から、...
○…２０３０年度の開業を予定する北海道新幹線長万部駅について、長万部...