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市戸ゆたか氏（共産党）＝午前１０時～同１１時２０分 ①新型コロナウ...
函館市教委は新年度、今夏の世界文化遺産登録が期待される「北海道・北東...
渡島総合振興局と桧山振興局は、２０２１年度の地域政策推進事業（独自事...
金澤浩幸氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１１時半 ①３期目折り返し...
【福島】福島町高校の在り方に関する協議会（会長・鳴海清春町長）は２４...
【北斗】第１回市議会定例会が２日に開会する。会期は１２日までの１１日...
【七飯】七飯町（中宮安一町長）は２６日、２０２１年度予算案を発表した...
【福島】福島町（鳴海清春町長）は２６日、２０２１年度予算案を発表した...
【厚沢部】厚沢部町（渋田正己町長）は２６日、２０２１年度予算案を発表...
【札幌】鈴木直道知事は２６日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの感...
市戸ゆたか氏（共産党）＝午前１０時～同１１時２０分 ①新型コロナウ...
〇…パチンコ店「ダイナム上磯店」（北斗市七重浜７）は１日、北斗市社会...
新型コロナウイルスのワクチン接種が世界各地で加速している。遅ればせな...
函館市山の手２の陶芸教室「函館バウハウス工房」（佐藤留利子代表）は６...
函館フットボールパーク（日吉町４）が１日、今季の営業を開始した。初日...
フットサルの第３１回全日本少年大会函館予選の決勝トーナメントが２月２...
【北斗】北海道新幹線札幌延伸の建設工事を進める鉄道建設・運輸施設整備...
道南の公立高校で１日、今年度の卒業式が挙行された。このうち、３月末で...
【上ノ国】上ノ国町（工藤昇町長）は１日、２０２１年度予算案を発表した...
函館市陣川町の「げんきファームの台所」（山田圭寿店主）は、地元産野菜...