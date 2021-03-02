函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • ３月のプレゼント
    映画鑑賞券
  • 特集
    私の３月１１日
  • 採用情報
    函館新聞社

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

政治・行政

函館市議会　３日の代表質問

[ 政治・行政 ]

　市戸ゆたか氏（共産党）＝午前１０時～同１１時２０分 　①新型コロナウ...

函館市議会　３日の代表質問

函館市議会　２日の代表質問

[ 政治・行政 ]

　金澤浩幸氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１１時半 　①３期目折り返し...

函館市議会　２日の代表質問
政治・行政 記事一覧へ

最新記事

函館市議会　３日の代表質問

[ 政治・行政 ]

　市戸ゆたか氏（共産党）＝午前１０時～同１１時２０分 　①新型コロナウ...

函館市議会　３日の代表質問
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

函館市議会　３日の代表質問

函館市議会　３日の代表質問

芝の感触確かめ汗　函館フットボールパーク営業開始

芝の感触確かめ汗　函館フットボールパーク営業開始

４強出そろう　フットサル・全日本少年大会函館予選

４強出そろう　フットサル・全日本少年大会函館予選

新幹線渡島トンネル南鶉工区の掘削再開　対策土仮置き場完成受け

新幹線渡島トンネル南鶉工区の掘削再開　対策土仮置き場完成受け

稜北で最後の巣立ち　道南公立高校で卒業式

稜北で最後の巣立ち　道南公立高校で卒業式

ワイナリー１０月完成目指す　上ノ国町新年度予算案

ワイナリー１０月完成目指す　上ノ国町新年度予算案

「げんきファームの台所」、総菜の移動販売スタート

「げんきファームの台所」、総菜の移動販売スタート

私の３月１１日㊹／「生活必需品の備えを」社会福祉士　長谷山哲平さん（４０）

私の３月１１日㊹／「生活必需品の備えを」社会福祉士　長谷山哲平さん（４０）

函館市電、４月１日から運行時刻一部変更

函館市電、４月１日から運行時刻一部変更

新聞紙面で歩み振り返る　蔦屋書店で東日本大震災パネル展

新聞紙面で歩み振り返る　蔦屋書店で東日本大震災パネル展

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

3月 2日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

3月 2日のイベント情報

2021年3月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト

ハコラク