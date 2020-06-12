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島昌之氏（民主・市民ネット） 新型コロナの影響で生活保護の相談・申請...
函館市教委は１１日、新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時休校などで、...
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【鹿部】第２回鹿部町議会定例会が１１日、開かれた。歳入歳出にそれぞれ...
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老舗洋食店の五島軒（末広町）と取引先企業３社は１１日、児童養護施設く...
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このところ気になるのは地震が多いこと。北海道でも５月３１日の未明に十...
「入居者の皆さんをはじめ、多くの方々の協力で安心して暮らせる地域が守...
函館の５人組トラベリングバンド「ひのき屋」が５３０日に、４年ぶりのニ...
○…函館映画鑑賞協会は１８日、第２４３回例会を市中央図書館視聴覚ホー...