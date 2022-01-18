道は１８日、函館以外の渡島管内で２１人、桧山管内で１３人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。渡島、桧山とも全員が既往患者との接触があったとしている。

七飯町では障がい福祉サービス事業所で職員１７人、利用者１８人の３５人の感染が確認され、道はクラスター（感染者集団）と認定。１５日に職員１人の陽性を確認、計１３１人にＰＣＲ検査を実施したところ、１８日までに１０歳未満～５０代で３５人の感染が確認された。いずれも無症状または軽症という。

また、桧山管内の法要を起因とするクラスターは新たに参加者５人の感染が確認され、計２９人となった。