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桧山の法要でクラスター発生

　道によると、桧山振興局管内で行われた法要で新型コロナウイルスの集団感染が確認され、道はクラスター（感染者集団）と認定した。１３日に１人の陽性を確認、参加者９８人全員にＰＣＲ検査を行ったところ、１７日までに１０歳未満～８０代で２４人の感染が確認された。いずれも無症状または軽症としている。
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