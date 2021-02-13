市立函館保健所は１３日、函館市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染、１人が死亡（年代・性別非公表）したと発表した。死亡日は明らかにしていない。新規感染者のうち、クラスター（感染者集団）関連は４人。市内での感染者数は累計５１３人となった。

同保健所によると、新規感染者は７０代２人、６０代２人、５０代１人。いずれも男性で市内患者の接触者か調査中が１人。４人が市内医療機関へ入院し、１人は入院等を調整中。

また、クラスター関連では、富田病院（駒場町）で４人の感染が判明し、累計１３人となった。

１２日の市衛生試験所、医療機関での病原体検査で陽性が判明。いずれも海外渡航歴や流行地への旅行はなく、軽症か無症状で会話可能。