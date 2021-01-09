【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは９日、新たな新型コロナウイルス感染確認者数を発表した。このうち道検査分は渡島管内の２人を含む６９人、札幌市は１１０人、旭川市は７人、小樽市は１９人で、函館市の８人を含め道内全体で２１５人となった。道内の一日の感染者が２００人を超えたのは昨年１２月１０日以来で、再び感染拡大基調に転じている。

渡島管内の２人は２０代男性と２０代女性。このほかの内訳は後志管内２３人、石狩管内１６人、十勝管内１４人、胆振管内７人、釧路管内３人、空知管内１人と長野県１人。

また、札幌市は２人、道は２人、小樽市は１人が亡くなったと発表した。