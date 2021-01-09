函館市内で１０人感染
同保健所が新たに確認した感染者は２０代男性、年代性別非公表、１０代男性、５０代男性、２０代女性３人、年代非公表女性２人、６０代男性で、軽症または無症状。いずれも８日にＰＣＲ検査を実施した。
２０代女性の１人は保育士、５０代男性は会社員、１０代男性は学生、７人の職業は非公表。４人が市内感染者の濃厚接触者で、６人が感染経路不明。６０代男性は管内医療機関に入院、９人は管内宿泊療養施設の入所に向け調整している。
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