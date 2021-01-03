市立函館保健所は２日、新型コロナウイルス感染者を新たに８人確認したと発表した。同保健所の感染確認の累計は１７７人となった。

同保健所が新たに確認した感染者は、市内の６０代女性、５０代女性、２０代男性、年代非公表の男性２人、年代非公表の女性、性別非公表の４０代、１０代男性、２０代女性。

いずれも市内感染者の接触者で、軽症または無症状。５０代女性は管内の医療機関に入院、６０代女性、２０代女性、性別非公表の４０代は管内宿泊療養施設に入所し、４人は管内宿泊療養施設への入所に向け調整中。