市立函館保健所は２４日、市内居住の５人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。感染確認は累計で１２６人。

感染したのは、５０代の男性と女性、年代非公表の女性、年代と性別非公表、性別非公表の７０代の計５人。７０代の感染者はこれまでの感染確認者の濃厚接触者。ほかの４人は感染経路不明。

いずれも海外渡航歴や流行地への旅行歴はなく、全員が軽症で管内宿泊療養施設へ入所する予定。濃厚接触者については調査中。