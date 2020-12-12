【速報】道内で１８９人、道南ゼロ、胆振で３２人
函館市、渡島・桧山での感染確認はなかった。
道によると、道検査分の振興局別内訳は、胆振の３２人をはじめ、十勝１３人、石狩１２人、宗谷５人、上川、オホーツクが各３人、釧路が１人。
旭川市内では２つのクラスターだけで計４６人の感染が新たに分かった。
道発表分の新たな死亡者は１１日に確認された８０代の男女。札幌市発表分は７０～９０代の男性３人、女性１人。
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