道と札幌市、小樽市は２７日、新型コロナウイルスの感染確認者数を公表した。道検査分は渡島の２人を含む６５人、札幌市は１４２人、小樽市も９人の感染を明らかにした。

渡島の２人はともに１０歳未満で、１人が女児、もう１人は性別非公表。渡島以外の道検査分の内訳は空知管内２５人、石狩１５人、十勝１３人、胆振３人、上川、釧路各２人、後志、留萌、宗谷各１人。桧山管内の感染報告はなかった。

また、札幌市は新型コロナウイルスに感染していた７０～９０代の男女７人が亡くなり、道は８０代男性１人が死亡したと発表した。