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【速報】渡島で１人感染　札幌は計７５人

　【札幌】道と札幌市は２５日、新型コロナウイルス感染確認者の人数を発表した。道検査分は渡島管内の１人（４０代女性）を含む５５人、札幌市は７４人が新たに感染し、１人の再陽性を確認したとしている。札幌の一日あたりの感染者が１００人を下回ったのは今月８日以来。
　道検査分の内訳は石狩管内２８人、十勝８人、空知、釧路各６人、後志、上川各２人、渡島、宗谷、札幌市各１人。また、７０代女性１人が死亡したと発表した。
　札幌市はまた、医療機関で１１人、高校で２９人の新たなクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。
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