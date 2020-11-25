【札幌】道と札幌市は２５日、新型コロナウイルス感染確認者の人数を発表した。道検査分は渡島管内の１人（４０代女性）を含む５５人、札幌市は７４人が新たに感染し、１人の再陽性を確認したとしている。札幌の一日あたりの感染者が１００人を下回ったのは今月８日以来。

道検査分の内訳は石狩管内２８人、十勝８人、空知、釧路各６人、後志、上川各２人、渡島、宗谷、札幌市各１人。また、７０代女性１人が死亡したと発表した。

札幌市はまた、医療機関で１１人、高校で２９人の新たなクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。