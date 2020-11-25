【速報】渡島で１人感染 札幌は計７５人
道検査分の内訳は石狩管内２８人、十勝８人、空知、釧路各６人、後志、上川各２人、渡島、宗谷、札幌市各１人。また、７０代女性１人が死亡したと発表した。
札幌市はまた、医療機関で１１人、高校で２９人の新たなクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。
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