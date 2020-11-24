道は２４日、渡島管内で１人、桧山管内で１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。桧山管内の１人は奥尻町在住の５０代男性会社員で、同町での感染公表は初めて。

奥尻の男性は１８日に発熱や悪寒を訴え、２２日の検査で陽性と判明した。中等症で、医療機関への入院に向けて調整中。

渡島は５０代男性会社員で、居住地は非公表。道内患者の濃厚接触者で、２３日に陽性と判明。軽症で、医療機関に入院している。道は引き続き、行動歴や濃厚接触者について調査している。