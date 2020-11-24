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【速報】渡島、桧山で各１人感染　函館は感染発表なし

　【札幌】道と札幌市、小樽市は２４日、新型コロナウイルス感染者数を発表した。道検査分は渡島管内の１人（５０代男性）、桧山管内の１人（５０代男性）を含む３７人、札幌市は１６５人、小樽市は１人の感染確認を発表した。また、札幌市は６０代、８０代、９０代の計４人、道は年代性別非公表の１人の死亡を発表した。
　函館市は同日、新たな感染確認者は発表されなかった。
　道検査分の内訳は石狩２１人、十勝６人、上川３人、釧路２人、空知、後志、渡島、桧山、宗谷各１人。
　札幌市は市内のサービス付き高齢者住宅（サ高住）で１３人、道立高校で１４人、医療機関で３５人のクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。同市内でのクラスターは９２例目。
　また、道は江別市のサ高住で１１人、釧路市の介護事業所で６人のクラスターが発生したと明らかにした。
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