【札幌】道は１４日、道検査分として、新たに渡島管内の２人を含む計９９人が新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。

居住地管内別では石狩４５人、十勝１３人、空知１０人、釧路９人、胆振６人、宗谷５人、留萌３人、渡島、上川各２人、後志、日高、オホーツク、札幌市が各１人。