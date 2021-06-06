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函館市社会福祉協議会は、毎年８月に開催している今年度の「市総合福祉セ...
道立工業技術センター（函館市桔梗町）は６月９日午後１時半から、オンラ...
道は、道水産業・漁村振興審議会の委員１人を募集している。締め切りは２...
七飯男爵太鼓創作会（高橋理沙代表）は７月３、４の両日、函館ゆかりの歌...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは５日午後...
【北斗】市教委は、２日から毎週水曜日に開講予定だった音訳資料作成のた...
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函館市元町の焼きピロシキ専門店「まるたま小屋」（北見伸子オーナー）は...
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陸上の第７０回渡島中学校大会兼第４８回全日本中学校選手権大会四種競技...
陸上の第７６回道南春季大会兼北海道小学生大会標準記録突破大会（道南陸...
大型連休期間は観光客が多かったが、今は人の往来が少ない函館朝市。ある...
性的少数者（ＬＧＢＴ）のカップルを公的に認証する「パートナーシップ制...
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学校法人同志社（京都）は、１４日に函館市大町の「新島襄海外渡航の地碑...
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