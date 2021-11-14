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〇…道は「道みんの日」（７月１７日）を広く道内外の人に知ってもらうた...
〇…遺愛女子高校英語科３年の３人がこのほど、北海道国際交流センター（...
〇…北斗大野中（生徒２８８人）に２日、新国立劇場合唱団（東京）が声楽...
○…地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表...
○…杉並町会（塚原昌一郎会長）と遺愛女子高校（福島基輝...
○…函館絵本の会「銀のふね」は８日午後１時半から、講演...
○…小林豊子きもの学院北海道（澤田親吾代表）と同講師会（佐藤豊美院会...
〇…道は「『森林の担い手』写真コンクール」でのフェイスブック（ＦＢ）...
〇…北斗市向野の八郎沼公園で開催中の紅葉ライトアップ「北斗紅葉回廊」...
○…道立函館美術館は６日午前１１時と午後１時から、松前高校書道部によ...
函館在住の女性書道家１０人による「函館女流書作家十人展」（函館新聞社...
１０月に苫小牧市で開かれた高校野球ＯＢによる「マスターズ甲子園」を懸...
１４日に福島市で行われる第３６回東日本女子駅伝に、長谷川采花（ＣＲＳ...
道がまとめた２０２０年（１～１２月）の新規就農者実態調査によると、道...
渡島管内でのスケトウダラ刺し網漁は、漁が解禁した１０月の漁獲量が前年...
函館大妻高校（池田延己校長）家政科の第９回学習報告会が１３日、市芸術...
函館短大食物栄養学科は今年度、農水省が実施する「国際果実野菜年２０２...
１年あっという間だね―。毎年の常套句だが、年々時間の経過が早く感じる...
★道新幹線渡島トンネル工事現場を見学（７日） 渡島・桧山管内の小学生...
○…函館映画鑑賞協会は１９日に第２５２回例会を市中央図書館視聴覚ホー...