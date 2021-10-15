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函館商工会議所女性会（平山勢津子会長）は４日、函館駅前ビル（若松町）...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１日、８月の雇用失業情勢を発表し...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１日、１０月の道南金融経済概況を発表...
経済産業省と日本貿易振興機構（ジェトロ）が実施する外国企業と国内企業...
今月１日付で函館税関長に就いた佐野泰昭氏（５７）が２８日、函館市海岸...
函館税関は１６日、８月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１７日、９月例会「わた...
【江差】江差経済同友会（小笠原弘会長）は、幼児や園児の情操教育進展に...
函館商工会議所と青森商工会議所は、全国の企業との連携で販路拡大を目指...
道内の経済情勢や融資動向を共有する道南、胆振日高地域の「地域経済・金...
衆院は１４日の臨時国会会期末に解散し、道８区（渡島、桧山管内）でも事...
新型コロナウイルス禍でフードデリバリー需要が増える中、配達中の交通事...
函館市本町のギャラリー「そらのＡｇｅｒ」（オールドスタイルホテル函館...
市民団体「函館９条連」は１７日午後１時から、「９条でつながろう函館地...
〇…函館市若松町の商業施設、キラリス函館地階のチャレンジショップコー...
卓球の北海道選手権大会（北海道卓球連盟主催）が８～１０日、函館アリー...
【七飯】大沼、小沼ではワカサギの定置網漁が本格化している。１３日は早...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２５日午後６時半から、...
道内外の観光関連事業者らが世界文化遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」...
立憲民主党道８区総支部（逢坂誠二代表）と同党函館支部（平出陽子代表）...