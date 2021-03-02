【札幌、小樽】道と札幌市などは２日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。札幌市１９人、道検査分８人、小樽市１人で、函館の１人を含め計２９人だった。函館以外の渡島、桧山両管内では新規感染者は確認されなかった。

道検査分では、十勝４人、後志２人、石狩、空知各１人。

また、札幌市は１人、道は４人が亡くなったと発表した。