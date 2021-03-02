函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • ３月のプレゼント
    映画鑑賞券
  • 特集
    私の３月１１日
  • 採用情報
    函館新聞社

【速報】道内で２９人感染　渡島、桧山はゼロ

　【札幌、小樽】道と札幌市などは２日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。札幌市１９人、道検査分８人、小樽市１人で、函館の１人を含め計２９人だった。函館以外の渡島、桧山両管内では新規感染者は確認されなかった。
　道検査分では、十勝４人、後志２人、石狩、空知各１人。
　また、札幌市は１人、道は４人が亡くなったと発表した。
    Twitter
    Facebook
    LINELINE
    Mail

      社会

      ＪＲ、２日は特急北斗全便運休

      [ 社会 ]

      　ＪＲ北海道は２日の低気圧の接近に伴い大雪や強風が見込まれるとして、Ｊ...

      ＪＲ、２日は特急北斗全便運休
      社会 記事一覧へ

      最新記事

      函館市議会　３日の代表質問

      [ 政治・行政 ]

      　市戸ゆたか氏（共産党）＝午前１０時～同１１時２０分 　①新型コロナウ...

      函館市議会　３日の代表質問
      最新記事一覧へ
      函館新聞電子版とは
      函館新聞 電子版 お申込み
      ご購読申し込み月は無料

      電子版 試読申し込み（１週間 無料）

      休刊日のお知らせ

      函館新聞宅配購読お申込み

      お試し（１週間）もございます。

      フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

      最新ニュース

      坂本龍馬記念館館長の三輪貞治さん死去

      坂本龍馬記念館館長の三輪貞治さん死去

      函病でのノロ　有症状の１４人全員が回復、快方へ

      函病でのノロ　有症状の１４人全員が回復、快方へ

      北斗市議会開会　池田市長が市政執行方針

      北斗市議会開会　池田市長が市政執行方針

      職員不祥事を謝罪　森町議会３月会議

      職員不祥事を謝罪　森町議会３月会議

      バレンタインのお返しに　５日から函館空港でＷＤイベント

      バレンタインのお返しに　５日から函館空港でＷＤイベント

      【速報】道内で２９人感染　渡島、桧山はゼロ

      【速報】道内で２９人感染　渡島、桧山はゼロ

      函館で１人感染　８日ぶりの感染確認

      函館で１人感染　８日ぶりの感染確認

      【速報】道内公立高入試、大雪で４日に延期

      【速報】道内公立高入試、大雪で４日に延期

      函館市議会　３日の代表質問

      函館市議会　３日の代表質問

      芝の感触確かめ汗　函館フットボールパーク営業開始

      芝の感触確かめ汗　函館フットボールパーク営業開始

      ニュースカレンダー

      アクセスランキング

      アクセスランキング一覧

      道南市町村ニュース

      長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
      地域ニュース一覧

      紙面ビューア

      函館新聞紙面

      3月 2日の紙面

      デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

      公式 Facebook
      公式 Twitter

      3月 2日のイベント情報

      2021年3月のイベント
      ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

      関連サイト

      ハコラク