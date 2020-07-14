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国立病院機構八雲病院（八雲町）の廃止、移転計画をめぐり、同病院から北...
函館市地域交流まちづくりセンター（丸藤競センター長）は１３日、提供を...
７月にお盆を迎える函館市内では１３日、各所の墓地や寺院に多くの市民が...
気象庁によると、１３日午前１０時４３分ごろ、青森県東方沖を震源とする...
【札幌】道は１３日、札幌市で新型コロナウイルスに感染した９０代女性が...
【桧山】桧山振興局と道警函館方面本部などは１０日、今年度の「飲酒運転...
【森】少年の非行防止や健全育成に尽力した個人、団体に贈られる今年度の...
【江差】江差町名誉町民で江差追分会名誉師匠の青坂満さんが１４日、急性...
函館空襲を記録する会（浅利政俊代表）は１４日、称名寺（船見町、河本悠...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
【江差】町は、町内の農水産物の消費拡大を目的とした「産直マルシェ軽ト...
【森】町上台町の老人クラブ「Ｙｏｕ愛クラブ」（深川節雄会長、会員３１...
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