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【鹿部】道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」で２２日、第４日曜...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は２１～２３日の３日間、ミニ...
函館市文学館は２１日午後２時から、今年度第３回文学の夕べ「文学の未来...
函館市縄文文化交流センター（臼尻町５５１、黒川宣之館長）は、２１日午...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２１日午前１０時から函館市総合福...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２１日、「笑顔が一番の開運法～『あ...
【木古内】町は、来年４月から採用予定の建築技術職員１人を募集している...
ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は、１２月１３日午前１...
ＮＨＫ教育テレビの子ども向け音楽番組「ムジカ・ピッコリーノ」に出演す...
函館市と渡島総合振興局は１９日夜、市内の飲食店で新型コロナウイルス感...
函館市は１９日、道南での新型コロナウイルス感染者の急増を受け、道に対...
函館市は、市内の飲食店で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）...
函館大妻高校（池田延己校長）は、２０２３年に創立１００周年を迎えるの...
函館市議会は１９日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回臨...
柔道の第４２回函館市スポーツ少年団交歓会（函館市スポーツ少年団柔道部...
スナップ・アイ／スポーツグラフ...
わが国には世界に誇る無形文化遺産が多々ある。自然遺産などと違って国民...
「ＮＰＯ箱館写真の会」（野戸崇治代表）は１９日、オンライン資料の収集...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は１２月１日午後２時から、市民会館小...