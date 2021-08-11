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函館市内の老人クラブ函館老松会（後藤美代子会長）はこのほど、北海道国...
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函館市と函館市社会福祉協議会が共催する今年度のくらしのサポーター養成...
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函館市共同募金委員会は２０２１年版の寄付金付きピンバッジを作製した。...
障害者やひきこもりの当事者を対象に農福連携事業に取り組むＮＰＯ法人「...
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テニスの第２７回遠藤杯夏季道南ジュニア大会（函館テニス協...
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貸切電車に乗って夏休みの思い出を作ってもらおうと、函館市企業局交通部...
お盆期間が始まる。例年だと、帰省や観光で交通機関は混雑し、観光地はに...
道南歌人協会（齊藤サダ会長）と青森市短歌連盟（三嶋じゅん子会長）は、...
統合により来春で閉校となる函館石崎小学校（坂井顕也校長）で１０日、「...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１０日、はこだてみらい館（若...
社会福祉法人侑愛会函館青年寮通所部と新生園が、６月に函館市芸術ホール...