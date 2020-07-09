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【福島】水産加工会社「西川水産」（町福島）の関連会社「ウエストリバー...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
【厚沢部】江差町新地町のイタリア風居酒屋パレス（工藤為義代表）は６月...
【北斗】水産加工会社「ソネ食品」（七重浜１、水山康平社長）はこのほど...
通販サイト「道南地元市場」を運営するロカラ（函館市鍛治１、中川真吾代...
【七飯】コアップガラナで知られる清涼飲料製造の小原（町中島、小原光一...
【江差】江差観光コンベンション協会（西海谷望会長）はこのほど、新型コ...
南北海道を代表する土産品の育成・推奨を目的とした「第６４回函館圏優良...
帝国データバンク函館支店によると、水産土産物卸の渡辺商店（函館市東川...
【森】森水産加工業協同組合が運営する直売店「北の森町 噴火湾」は２７...
渡島総合振興局と桧山振興局は６日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
【七飯、北斗】七飯町のワイン製造販売会社「はこだてわいん」（上藤城１...
日本航空（ＪＡＬ）は９日、機材整備のため、函館―丘珠間の１往復２便を...
【松前】松前町議会第４回臨時会が９日開かれた。生活応援商品券発行事業...
【福島】福島町議会定例会７月会議が９日開会した。「新しい生活様式」へ...
【北斗】北斗高等支援学校（吉野隆宏校長）の福祉サービス課３年生８人が...
◇七飯町（１０日）▽離乳食教室（後期食）（保健センター／前１０時半／...
◇北斗市（１１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （１３...
【札幌】道は９日、胆振管内の１人が新たに新型コロナウイルスに感染した...