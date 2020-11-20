新体操の第４３回北海道ジュニア選手権大会（北海道体操連盟主催）は最終...
道南で行われたスポーツ大会・イベントなどで懸命に取り組む選手、参加者...
新体操の第４３回北海道ジュニア選手権大会（北海道体操連盟主催）の競技...
高体連秋季大会の体操が１０月２４日にラ・サール高、新体操は２５日に遺...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１９日、２０２１年の開催日程を発表した。８...
アーチェリーの函館ターゲット選手権（函館アーチェリー協会主催）がこの...
千代台公園トライアスロン記録会（函館市文化・スポーツ振興財団主催）が...
【北斗】体操、新体操の第４２回道南ジュニア大会（函館地区体操連盟主催...
道南で行われたスポーツ大会・イベントなどで懸命に取り組む選手、参加者...
函館けいりんの「函館新聞社杯・オッズパーク杯争奪戦（ＦIナイター）」...
函館市と渡島総合振興局は１９日夜、市内の飲食店で新型コロナウイルス感...
函館市は１９日、道南での新型コロナウイルス感染者の急増を受け、道に対...
函館市は、市内の飲食店で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）...
函館大妻高校（池田延己校長）は、２０２３年に創立１００周年を迎えるの...
函館市議会は１９日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回臨...
柔道の第４２回函館市スポーツ少年団交歓会（函館市スポーツ少年団柔道部...
スナップ・アイ／スポーツグラフ...
わが国には世界に誇る無形文化遺産が多々ある。自然遺産などと違って国民...
「ＮＰＯ箱館写真の会」（野戸崇治代表）は１９日、オンライン資料の収集...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は１２月１日午後２時から、市民会館小...