この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市は１９日、道南での新型コロナウイルス感染者の急増を受け、道に対...
函館市は、市内の飲食店で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）...
函館市議会は１９日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回臨...
函館市は１８日までに、国が提唱する「新しい生活様式」に基づき、市内飲...
函館市教委はこのほど、市立小中学校の教員らを対象に生徒指導に役立てて...
函館市は１７日、新型コロナウイルスの軽症、無症状者の宿泊療養先として...
【札幌】鈴木直道知事は１７日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染...
【江差】江差税務署は国税の申告と納税や租税教育などの功績が顕著だった...
【厚沢部、乙部、今金】厚沢部町内で納税思想の普及と自主納税体制の確立...
【江差】第５回町議会臨時会が１６日、開かれた。歳入歳出をそれぞれ９８...
ライブ感あふれる“鉄板洋食”と人との触れ合い...
「アドバンス・ケア・プランニング」の取り組みについて 「アドバンス...
【北斗】市町会連合会（大折伸明会長）は１７日、市の２０２１年度予算編...
函館市と渡島総合振興局は１９日夜、市内の飲食店で新型コロナウイルス感...
函館市は１９日、道南での新型コロナウイルス感染者の急増を受け、道に対...
函館市は、市内の飲食店で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）...
函館大妻高校（池田延己校長）は、２０２３年に創立１００周年を迎えるの...
函館市議会は１９日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回臨...
柔道の第４２回函館市スポーツ少年団交歓会（函館市スポーツ少年団柔道部...
道南で行われたスポーツ大会・イベントなどで懸命に取り組む選手、参加者...